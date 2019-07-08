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Lüks yatta can pazarı! Son anda kurtarıldılar

İzmir'de Çeşme açıklarında, batık bir geminin yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yatta bulunan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
Lüks yatta can pazarı! Son anda kurtarıldılar

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken, ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi, yatın botuna aldı, ardından 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek, yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, önce yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip, Çeşme Marina'ya getirdi.

'Giada' isimli yatın bakım ve onarımı için karaya çekildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
  1. İzmir
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