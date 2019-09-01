0553 313 94 23

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik denizden, orman yangın helikopteri havadan müdahale etti.

01 Eylül 2019 Pazar 15:23
Lüks tekne alevlere teslim oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik denizden, orman yangın helikopteri havadan müdahale etti. Yapılan çalışmalara rağmen yat tamamen yanarak battı.


Öğle saatlerinde Marmaris boğaz üzerinde seyretmekte olan Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıktı. Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi. Teknede bulunan bir mürettebat ve birisi çocuk iki erkek yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edildi. Yanan teknenin çevresiDEGAK-15 tarafından güvenlik çemberine alınırken, yangına Sahil Güvenlik botunun yanı sıra Marmaris Netsel Marina’ya ait yangın söndürme botları ile orman yangın helikopteri de müdahale etti. Söndürme çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü. Teknedeki üç kişi ise kıyıya yanaştırılarak burada bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toroslar’da zafer coşkusu
    1. Toroslar’da zafer coşkusu
    2. Ninelerin ’su’ isyanı
    3. Alican Özbayrak kimdir? İYİ Parti..
    4. Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta
    5. Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince..
    6. Sancaktepeli kadınların el emeği göz..
    7. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    8. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    9. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    10. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    11. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    12. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    13. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    14. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    15. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    16. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    17. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    18. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    19. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    20. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak