Lüks siteye gönderilen kargo bomba gibi patlamıştı: Gürüntüleri ortaya çıktı!

Olay, 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bir paket bırakıldı. Sitenin güvenlik kameralarını izleyen EVA Grup bünyesindeki çalışanlar paketin şüpheli olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine paket, özel güvenlik görevlilerince kontrollü şekilde bulunduğu alandan alınarak kenara taşındı.

Paket patladı, güvenlik görevlisi yaralandı

Kurye geldiği, paket sahibine bildirildi. Paket incelendiği sırada bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan güvenlik görevlileri hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Patlama anı kameraya yansıdı

Öte yandan paketin patladığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı görülüyor. Paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçtıkları görüntülere yansıyor.

"Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi"

Olayın olduğu anları anlatan güvenlik görevlisi Harun Arkın, "Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi" ifadelerini kullandı. Olay anında orada bulunan diğer güvenlik görevlisi Berra Köse, "Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik" dedi.

Faciayı önleyen personeller ödüllendirildi

Kendilerine verilen eğitimler yardımıyla paketin şüpheli olduğunu değerlendirerek faciayı önleyen güvenlik görevlileri ise, firma tarafından ödüllendirildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan EVA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, müdahalenin kısa sürede yerinde verilen eğitimler ile düzenli yapılan tatbikatların etkili olduğunu belirtti. Ali Aydın, "Eva Güvenlik olarak daha önce verdiğimiz bomba eğitimleri, yakın muharebe eğitimleri, bunları bizzat sahada yaşayarak görüyoruz. Bu üzücü olay Pazar günü saat 13.30 sıralarında paketin güvenlik görevlisi arkadaşlara teslim edilmesiyle gerçekleştirildi. Daire sahibi paketi, bizim güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla açarak paketin içinde havai fişek olması hasebiyle iki tane arkadaşımız yaralandı. Aksine bizim için üzücü bir olaydı. Biz olayın sonrasında binanın en hızlı şekilde tahliye edilmesini, sonra güvenlik önlemini hızlı bir şekilde alarak, olayı kontrol altına aldık. Daha sonra arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde hastaneye gönderdik. 2 tane arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Biz üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.