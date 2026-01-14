Kumar belasının tehlikeli istatistiği: Tam yüzde 34 oldu!

Her şehirde Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var Sorunun büyük olduğu kadar çözüm yollarının da varlığını anlatan Mehmet Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var, ulaşılabilir durumdalar. Her şehirde var, 105 noktada var. Ücretsizler. Dolayısıyla kumarda zaten her şeyimi kaybettim, bir daha buraya nasıl para yatırayım derdi olmasın. Ücretsiz bir şekilde bu hizmeti yürütüyoruz. Devlete geçecek kaydım, karıma çıkacak, memur olmayacağım, memurluğum ilerlememe mani olacak diye korkmasınlar. Yeşilay bir sivil toplum kuruluşudur. Bize gelen veriyi kimseyle paylaşmıyoruz. Tamamen gizlilik esaslı olarak yürüyen bir sürecimiz söz konusu" diye konuştu.