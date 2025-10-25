  • İSTANBUL
Yerel Lüks otomobilden çıktı: Tam 60 kilogram!
Lüks otomobilden çıktı: Tam 60 kilogram!

Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı'nda lüks bir otomobilde arama yapan gümrük memurları, 60 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Hakkari'de sınır güvenliği had safhada...

Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak isteyen bir aracın sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personeli tarafından araç, detaylı aramadan geçirildi.

60 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan titiz aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 60 kilo metamfetamin bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek gümrük personelinin, dikkatli ve özverili çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atıldığını vurguladı.

