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Lüks otomobil TIR’a bıçak gibi saplandı! 2 ölü

Konya’da lüks bir otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybederken aynı aileden 2 kişi de ağır yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:20
Lüks otomobil TIR’a bıçak gibi saplandı! 2 ölü

Kaza, saat 11.45 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ömer Deniz (48) idaresindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hüseyin B. (22) yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan (42), çocukları Mehmet Fırat (9) ve Yağmur İdil (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ömer Deniz, Beyhekim Devlet Hastanesinde; oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Yağmur İdil ile Numune Hastanesinde tedavi gören Gülhan Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü Hüseyin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin 33 metre fren izinden sonra TIR’a çarptığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:20
  1. Konya
  2. Trafik kazası
  3. lüks otomobil
  4. ölü ve yaralılar

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