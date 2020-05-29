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Aktüel

Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

Kuşadası’nda, lüks otomobil seyir halinde ilerlerken bir anda alev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:29:11 -
Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

Kuşadası’nda, lüks otomobil seyir halinde ilerlerken bir anda alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.


Olay, saat 16.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.H. yönetimindeki 35 GC 5438 plakalı otomobil Belediye hizmet binasının önüne geldiğinde otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve yanında oturan arkadaşı araçtan inerek dumanlara müdahale etmek istedi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yangın tüpleriyle müdahale edildi. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken olası bir facia önlendi.

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