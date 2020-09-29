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Aktüel Lüks mega yat "Faith" Marmaris'e geldi
Aktüel

Lüks mega yat "Faith" Marmaris'e geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:31:23 -
Lüks mega yat "Faith" Marmaris'e geldi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yat "Faith"e 200 bin litrelik yakıt ikmali yapılacak.

Yaklaşık 200 milyon dolar olduğu belirtilen, Cayman Adaları bayraklı 97 metrelik yat, Marmaris Körfezi'nde Cennet Adası önüne demirledi.

Charter olarak hizmet veren yatın, 4 Kanada vatandaşı misafiri olduğu öğrenildi.

Yatın, 9 misafir kabini, 32 kişilik mürettebatı bulunuyor.

Yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuzu da bulunan yata, kıyıdaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

Lüks yata, bir süre ilçede kaldıktan sonra 200 bin litre yakıt ikmali yapılacağı kaydedildi.

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