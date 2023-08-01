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Yaşam Lüks cip tramvay raylarında asılı kaldı
Yaşam

Lüks cip tramvay raylarında asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 18:15:00 -

Tramvay yoluna giren lüks cips ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna giren cip rayların üzerinde asılı kaldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, lüks cipi kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Olay, Galata Köprüsü üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Avustralya Başkonsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 DC 9060 plakası lüks cipin sürücüsü Galata Köprüsü’nde tramvay yoluna girdi. Bir süre ilerlemeye devam eden araç, daha sonra rayların üzerinde asılı kaldı. Kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Eminönü durağından aktarmalı olarak yapıldı. Seferlerde aksama yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve İBB’ye bağlı vinç sevk edildi. Raylarda asılı kalan cipi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yangın alanı havadan görüntülendi
Yangın alanı havadan görüntülendi

Yaşam

Yangın alanı havadan görüntülendi


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