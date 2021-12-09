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Yerel Lüks aracı bırakıp kaçtı! Aracın içindeki kan izleri...
Yerel

Lüks aracı bırakıp kaçtı! Aracın içindeki kan izleri...

Adana'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, spor otomobiliyle önce reflüje, ardından ağaca çarptı. Bölgede yapılan incelemeler sonucu kan izine rastlayan ekipler, sürücünün yaralı olduğunu belirledi. Lüks aracı bırakıp olay yerini terk eden şahsın ismi öğrenilemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:29:00 -
Lüks aracı bırakıp kaçtı! Aracın içindeki kan izleri...

Adana'da meydana kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa bulvarı köprü üzerinde meydana geldi. Spor otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından ağaca çarparak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı halde kaçtı!

Polis ekiplerinin incelemesinde şoför mahallinde kan izine rastlandı. Sürücünün aracı yaralı halde terk ederek kaçtığı belirlenirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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