  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştirakini satın alıyor
Ekonomi

Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştirakini satın alıyor

Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 02:53:00 -
Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştirakini satın alıyor

Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısında yer alan Tver'de bir fabrikaya sahip olduğu bilgisi verildi.

Shell'den 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, şirketin Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediği bildirilmişti.

Savaş sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay