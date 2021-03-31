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Teknoloji Lukaşenko'dan misilleme kararı
Teknoloji

Lukaşenko'dan misilleme kararı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çeşitli nedenlerle ülkesine uygulanan yaptırım kararlarına karşı misilleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 04:35:00 -
Lukaşenko'dan misilleme kararı

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko’nun ulusal çıkarların korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla imzaladığı kararla, Belarus’taki şahıslara ve firmalara yaptırım kararları alan yabancı şahıs ve firmaların, Belarus’a ithalat yapması ve hizmet getirmesi yasaklandı.

Kararda, yaptırıma tabi tutulacak yabancı şahıs ve firmaların isimlerinin yer aldığı bir liste yer almadı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunan ve seçimin sonucunu tanımayan Avrupa Birliği (AB), sonucu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu üst düzey yetkililere ve firmalara karşı yaptırım kararları almıştı.

AB'nin yaptırımları; seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere ve firmalara mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

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