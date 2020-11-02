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Dünya Lukaşenko'dan Macron'a sert tepki
Dünya

Lukaşenko'dan Macron'a sert tepki

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına sert tepki göstedi. Lukaşenko, "Peygamber'e dokunma. Ülkede Müslümanları eleştirmeye başladığında bu sana ne verecek?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:33:00 -
Lukaşenko'dan Macron'a sert tepki

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Metropoliti Veniamin ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Macron'un, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrını eleştirdi.

Ülkesinde diğer dinlere mensup kesimlerle aktif olarak iş birliği yaptıklarını belirten Lukaşenko, buna, başkent Minsk'te Müslümanların ibadet edebilmesi için cami açılmasını örnek gösterdi.

Müslümanların Belarus'ta hiçbir zaman sorun çıkarmadığına dikkati çeken Lukaşenko, cumhurbaşkanı olarak kendisine ve devlete her zaman bu kesimin destek olduğunu ifade etti.

Macron'un kısa süre önce ifade özgürlüğü ve dini duygular hakkında yaptığı açıklama gibi bir şeye ülkesinde asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Macron'un ifade özgürlüğü sözlerini görüyorsunuz. Peygamber'e (Hz. Muhammed) dokunma. Ülkede, Müslümanları eleştirmeye başladığında bu sana ne verecek?" diye konuştu.

"Müslümanların dini duygularına müdahale kabul edilemez"

Macron'un belki de Müslümanlarla arasında kendisinin ara buluculuğuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Lukaşenko, "Ben, Macron'a bu hususta yardım edebilirim. Benim Müslümanlarla 20 yıl öncesine, hatta daha da eskiye dayanan çok iyi ilişkilerim var." dedi.

Macron'un Müslümanlara bilinçli olarak hakaret ettiğini vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"İnananların, özellikle de Müslümanların dini duygularına müdahale etmek, kesinlikle kabul edilemez. Müslümanlara hakaret ettiğinizde çabuk sinirlendiğini ve tepki gösterdiğini biliyoruz. Bunu Macron bilmiyor mu? Biliyor. Biz hiçbir zaman inananlara hakaret edilmesine izin vermeyeceğiz."

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