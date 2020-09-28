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Dünya Lukaşenko'dan Macron'a cevap
Dünya

Lukaşenko'dan Macron'a cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yönetimi bırakmasını istemişti. Lukaşenko ise Macron'a sert bir karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 06:02:00 -
Lukaşenko'dan Macron'a cevap

Belarus Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bilgide, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik istifa çağrısını yanıtladı.

Sarı Yelekliler 2 yıl önce sokaklardaydı. Biz Macron'dan görevi bırakmasını istemedik. Müslümanların yaptığı protestolara değinen Lukaşenko, Macron'un bu gruplara yönetimi devretmesinde müzakereler için Minsk'in platform olmaya hazır olduğunu belirtti.

Macron'un Fransa'nın iç işleriyle uğraşması gerektiğini belitenLukaşenko, Macron'un içişlerine daha çok bakmasını tavsiye etti.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından seçimlere hile karıştığı iddiasıyla muhalefet sokaklara dökülmüş sonrasında ise uluslararası bir krize dönüşmüştü.

Macron, Fransa'da haftalık yayımlanan JDD gazetesine verdiği röportajda, Lukaşenko'nun görevi bırakması gerektiğini söylemişti.

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