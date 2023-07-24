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Dünya Lukaşenko, Polonya'yı 'Wagner'le tehdit etti
Dünya

Lukaşenko, Polonya'yı 'Wagner'le tehdit etti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 03:39:00 -
Lukaşenko, Polonya'yı 'Wagner'le tehdit etti

Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya lideri Putin ile buluşmasında Polonya'yı Wagner'le tehdit etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da bir araya geldi. Ukrayna ile Rusya savaşını değerlendiren Lukaşenko, Putin'nin de tepki gösterdiği Polonya'yı ironik bir üslupla tehdit etti.

Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, “ABD’deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti.” dedi.

Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Wagner savaşçılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar. Kararlaştırıldığı gibi onları Belarus’un merkezinde tutuyorum.” diye konuştu.

Putin de Ukrayna’nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu vurgulayarak “Karşı saldırı var ancak başarısız oldu.” ifadesini kullandı.
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