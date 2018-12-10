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Lukas Podolski, Galatasaray taraftarını unutamıyor

Japonya ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen eski Galatasaraylı oyuncu Podolski, sarı-kırmızılı takımda oynadığı için gurur duyduğunu ifade etti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
Lukas Podolski, Galatasaray taraftarını unutamıyor

Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Türkiye'de yaşamış ve sarı-kırmızılı ekipte oynamış olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Alman futbolcu, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

"Teşekkürler, sizi seviyorum"

Podolski, Galatasaraylı taraftarların kendisine hala destek olduğunu aktararak, "Türk ve Galatasaraylı tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz. Hala bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibin maçları ve rakipleriyle ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
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