Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Marsilya'da forma giyen Brezilyalı ön liberonun transferi için Fransız kulübüyle anlaştı.01 Eylül 2019 Pazar 16:45
Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo'nun transferi için Fransız kulübüyle anlaştı. Gustavo ile Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı yıldız bu akşam İstanbul'a gelecek.
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