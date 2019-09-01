Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye geliyor Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Marsilya'da forma giyen Brezilyalı ön liberonun transferi için Fransız kulübüyle anlaştı.

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo'nun transferi için Fransız kulübüyle anlaştı. Gustavo ile Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı yıldız bu akşam İstanbul'a gelecek.

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