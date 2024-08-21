Lugano Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.

İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

Beşiktaş, 3'te 3 yaptı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

Lugano'dan 9 maçta 5 galibiyet

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

Beşiktaş'ın kadrosu

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2007-08 sezonunda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Kupa 1'de 2000-01 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-17'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında da sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.