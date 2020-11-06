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Aktüel Lufthansa, Almanya’da Kovid-19 hızlı tanı testlerini kullanmaya başlayacak
Aktüel

Lufthansa, Almanya’da Kovid-19 hızlı tanı testlerini kullanmaya başlayacak

Münih ve Hamburg arasında uçuşlarda uygulanacak Kovid-19 antijen testi ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:17:44 -
Lufthansa, Almanya’da Kovid-19 hızlı tanı testlerini kullanmaya başlayacak

BERLİN (AA) - Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya’da yolcuların uçmaları için yaptırmak zorunda oldukları uçuş öncesi hızlı Kovid-19 antijen testini denemeye başlayacağını duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu testin uçuş öncesi rutine nasıl dahil edileceğini görmek için Kovid-19 antijen testlerinin 12 Kasım’dan itibaren Münih ve Hamburg arasında günde iki defa yapılan uçuşlarda kullanılacak.

Havalimanlarında yapılacak Kovid-19 antijen testinin ücretsiz olacağının belirtildiği açıklamada, yolcuların test için kayıt yaptırmaları ve test için havalimanında zaman ayırmaları istendi.

Açıklamada, testi negatif çıkanların veya en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif bir PCR testi sonucuyla uçağa binebileceği belirtildi.

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Lufthansa Group Yönetim Kurulu Üyesi Christina Foerster, "Tüm uçuşlarda başarılı bir şekilde test, uluslararası hava trafiğini yeniden canlandırmanın anahtarı olabilir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, sektörün 2025'ten önce 2019 seviyesine ulaşması beklenmiyor.

Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar avrodan 11 milyar avroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar avroya ulaşmıştı.

Öte yandan, dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri, hükümetlere Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri hafifleterek, bunun yerine havalimanlarında hızlı Kovid-19 testleri uygulamaya koymaları için baskı yapıyor.

Antijen testlerinde, laboratuvarda yapılan ve yaygın olarak kullanılan PCR testlerinden çok daha hızlı sonuç alınırken, bu hızlı testlerin PCR kadar güvenilir olmadığı belirtiliyor.

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