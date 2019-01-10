Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret





TRABZON (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu'nun Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor'un kampını ziyaret ettiği belirtildi.

Karadeniz ekibinin futbol şube sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile kısa süre sohbet eden Lucescu'nun, bordo-mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Lucescu'nun ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüşerek başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.