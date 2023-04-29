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Spor Lucescu'dan duygulandıran karar
Spor

Lucescu'dan duygulandıran karar

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:53:00 -
Lucescu'dan duygulandıran karar

Takımını yalnız bırakmak istemeyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 77 yaşındaki Lucescu, AA muhabirine, kalçasında uzun süredir ağrı olduğunu, bu nedenle yürümekte zorlandığı söyledi.

Doktorun ameliyat önerdiğini dile getiren Lucescu, "Bu operasyon için farklı yerlere gidebilirdim. Ukrayna'da kalıp Dinamo Kiev'e yakın bir yerde olmak istiyorum. Bu sebeple pazartesi günü Kiev'de bir kalça operasyonunu geçireceğim. Toparlanıp bir an önce takımın başında olmak istiyorum. Çünkü savaştan Ukrayna futbolu çok etkilendi." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun yokluğunda takımı geçici bir süre Dinamo Kiev'in efsanevi file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy çalıştıracak.

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