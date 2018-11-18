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Lucescu: Oyuncularım kendi kulüplerinde oynasaydı yenilmezdik

Mircea Lucescu, 1-0 kaybedilen İsveç maçının ardından açıklamada her zamanki bahanesini öne sürdü. Lucescu "Oyuncularım kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı." dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 00:10
Lucescu: Oyuncularım kendi kulüplerinde oynasaydı yenilmezdik

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 yenilen ve C Ligi'ne düşen Türkiye Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazlardı"

Mircea Lucescu'nun İsveç maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi." 

"30 yıl tecrübe farkı var"

"Genç oyunculardan kurulu bir takım yaratmaya devam ediyoruz. 21 yaşında 3 tane oyuncumuz vardı. Bir yere varacağız, çok iyi çalışıyoruz. Kolay değil bunu yapmak. Çok genç bir takımız. 30 yıl tecrübe farkı olan bir rakibe karşı oynadık."

"Emre'ye ihtiyacımız var"

"Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var. Orta sahada top taşıyabilecek birisi. Umarım Cenk ve Çağlar, kendi kulübünde düzenli oynarlar. Defansta Ertuğrul ile oynamaya çalışacağız. Yeni oyuncular aramaya devam edeceğiz. Şansla beraber Avrupa elemelerine hazır olacak bir takım kurmaya çalışıyoruz."

"Umut dışında forvet bulamadım"

"Umut dışında başka forvet bulamadık. O pozisyon için mücadele etmeleri lazım oyuncuların. Kendi takımlarında bile oynayamıyorlar ki nasıl olacak bu? Biraz sabıra ihtiyacımız olacak. Biraz sabır. Burak, Mehmet Topal gibi oyuncular kendi takımlarında oynarsa milli takımda neden olmasın. Mücadeleci bir takım yaratmak istiyoruz. Bugün tecrübe eksikliğini hissettik. Oynamaya korkuyorlar. Bütün oyunculara milli takım kapısı açıktır. Yeni bir takım kuruyoruz. Ben inanmış haldeyim. İyi bir takım yaratmaya inandım."

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 00:10
  1. Türkiye Milli Takımı
  2. UEFA Uluslar Ligi
  3. Mircea Lucescu
  4. C Ligi

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