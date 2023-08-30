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Spor Lucas Torreira için yeniden İtalya iddiası: Desteği alacak mı?
Spor

Lucas Torreira için yeniden İtalya iddiası: Desteği alacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-08-30 16:34:00 -
Lucas Torreira için yeniden İtalya iddiası: Desteği alacak mı?

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Lucas Torreira için Napoli'nin devrede olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Lucas Torreira için Napoli'nin devrede olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın transferine dair yeni bir iddia İtalyan basınında yer aldı.

La Gazzetta Dello Sport'un geçtiği habere göre Napoli'nin orta saha transferi için adaylarından biri de Lucas Torreira. Haber detayında Uruguaylı yıldızın İtalyan futbolunu iyi tanıdığı ve Napoli için iyi bir aday olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın geride bıraktığımız elde ettiği şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelen Lucas Torreira, 6 milyon Euro bedelle Sarı-Kırmızılılara dahil olmuştu.

LUCAS TORREIRA'NIN SEZON KARNESİ

Lucas Torreira 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta boy göstermişti.
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