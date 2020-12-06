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Aktüel Lübnanlı siyasetçiden, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı UCM'ye taşıma sinyali
Aktüel

Lübnanlı siyasetçiden, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı UCM'ye taşıma sinyali

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:54:20 -
Lübnanlı siyasetçiden, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı UCM'ye taşıma sinyali

BEYRUT (AA) - Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak yerel düzeyde yürütülen soruşturmada sonuç elde edilememesi durumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracaklarını söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Caca, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Marab bölgesinde bulunan parti merkez binasında halka seslendi.

Caca burada yaptığı konuşmada, "Beyrut Limanı'yla ilgili yürütülen yerel soruşturmada ikna edici ve gerçek sonuçlar elde edilememesi durumunda gerçeklerin ortaya çıkması için UCM'ye başvurma yoluna gideceğiz." dedi.

Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetim hakkında da konuşan Caca, denetim dosyası sonuçlanıncaya kadar takipte kalacaklarını ifade etti.

Lübnan Parlamentosu geçen hafta, Merkez Bankası ve bakanlıkların mali incelemeye tabi tutulmasına karar vermişti. Bu kurumlar, ülkede 1956'dan beri yürürlükte olan "finansal gizlilik" yasası nedeniyle denetime tabi tutulamıyordu.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan yargısı 14 Kasım'da, patlamayla ilgili olarak 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

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