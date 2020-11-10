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Aktüel Lübnanlı alim Subhi et-Tufeyli, Erdoğan'a "Azerbaycan için" teşekkür etti
Aktüel

Lübnanlı alim Subhi et-Tufeyli, Erdoğan'a "Azerbaycan için" teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:15:06 -
Lübnanlı alim Subhi et-Tufeyli, Erdoğan'a "Azerbaycan için" teşekkür etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Hizbullah'ın eski genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasındaki rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma sebebiyle Twitter hesabından açıklamada bulunan Tufeyli, "(Mescid-i) Aksa Selahaddin'i bekliyor. İyilikleri hiç kesilmeyen Allah'a hamdolsun. Allah'ın Azerbaycan'daki halkımızı esaretten kurtarmak için bir sebep yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadesini kullandı.

Tufeyli, "Sevinç Azerbaycan'ın, darısı Filistin'e ve halkına olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşmanın Azerbaycan için bir zafer anlamına geldiğini belirterek, "Bu anlaşma Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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