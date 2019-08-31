Lübnan'ın Hristiyan Cumhurbaşkanı Michel Avn'dan Osmanlı'ya skandal iftira!

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Beyrut'ta Maruni Hristiyan bir aileye mensup olan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel(Mişel) Avn, yüzyıllarca barış ve huzur içerisinde yaşamasına imkan sağlayan Osmanlı Devleti'ni hedef aldı.

İsyanlarda terör çeteleri kuran bedevilerle yapılan çatışmaları çarpıtan Lübnan Cumhrubaşkanı Mişel Avn, Osmanlı'nın bölge insanını sözde 'boyunduruk' altına aldığını ve bu sözde 'boyunduruk' altından kurtulmaya çalışan hainlerin masum olduğunu iddia etti.

İngilizlerle birlikte bazı Hristiyan bedevilerin Osmanlı'ya ihanet ettiği gerçeğinin üzerini örtmeye çalışan Avn, Birinci Dünya Savaşı'nda zorla çalıştırdığını iddia ettiği Osmanlı'nın bölgede katliam yaptığı iftirasında bulundu. Avn, isyancıların Osmanlı askerlerini şehit ettiğinden ise hiç bahsetmedi.

Avn'ın bu skandal paylaşımına, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte o skandal paylaşım: