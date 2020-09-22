Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde büyük bir patlama meydana geldi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, bir saat önce Nebatiye bölgesinde büyük bir patlama sesi duyuldu.

Nebatiye vilayetine bağlı Ayn Kana beldesinde meydana gelen ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

Can kaybının olup olmadığının bilinmediği patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan'ın yerel televizyon kanallarından MTV'nin haberine göre, söz konusu patlama Hizbullah'a ait silahların depolandığı bir binada olduğu yönünde bilgiler geliyor.