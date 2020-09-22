  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi
Aktüel

Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi

Lübnan'ın yerel televizyon kanalı MTV, patlamanın Hizbullah'a ait bir silah deposunda meydana geldiği yönünde bilgiler alındığını öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:23:14 -
Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde büyük bir patlama meydana geldi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, bir saat önce Nebatiye bölgesinde büyük bir patlama sesi duyuldu.

Nebatiye vilayetine bağlı Ayn Kana beldesinde meydana gelen ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

Can kaybının olup olmadığının bilinmediği patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan'ın yerel televizyon kanallarından MTV'nin haberine göre, söz konusu patlama Hizbullah'a ait silahların depolandığı bir binada olduğu yönünde bilgiler geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı
Dünya

'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı

Terör devleti İsrail “Kuzey Kalkanı" operasyonunun ilk aşamasını uygulamaya soktu. Bu kapsamda Lübnan sınırına 600 sığınak inşa edilecek...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, gözaltına alındığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı