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Aktüel Lübnan'dan uluslararası topluma, İsrail'in ülkesine yönelik ihlalleri durdurma çağrısı
Aktüel

Lübnan'dan uluslararası topluma, İsrail'in ülkesine yönelik ihlalleri durdurma çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "Lübnan, haklarını güvenceye almak için Birleşmiş Milletler ve dost ülkelerin rolünü dikkate alıyor. Özellikle de deniz sınırını uluslararası hukuk uyarınca belirleyecek müzakereler için ABD'nin arabuluculuğunu önemsiyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 23:06:01 -
Lübnan'dan uluslararası topluma, İsrail'in ülkesine yönelik ihlalleri durdurma çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası toplumu, İsrail'in ülkesine yönelik kara, deniz ve hava ihlallerini durdurmaya çağırdı.

Avn, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerinin yanı sıra Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması ve Suriyeli mülteciler konusuna dikkati çekti.

Lübnan'ın uluslararası hukuk bağlamında deniz sınırları haklarının yanı sıra karasuları ve petrol ile gaz gibi doğal kaynaklar hakkını korumakta kararlı olduğunu söyleyen Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan, haklarını güvenceye almak için Birleşmiş Milletler ve dost ülkelerin rolünü dikkate alıyor. Özellikle de deniz sınırını uluslararası hukuk uyarınca belirleyecek müzakereler için ABD'nin arabuluculuğunu önemsiyor."

Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası topluma da İsrail'in ülkesine yönelik kara, deniz ve hava ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, Suriyelilerin bir an önce vatanlarına dönmeleri yönünde çabaların yoğunlaşması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Avn, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın sorgulamasına ilişkin ise "Lübnan'da herkes gerçekleri öğrenmek ve adeletin tecelli etmesini istiyor. Bizler de soruşturmayı, Lübnan'da yargının en üst birimi olan Adalet Konseyi'ne devrettik ve süreç devam ediyor." dedi.

Patlamandan hemen sonra soruşturma konusunda bazı ülkelerden teknik yardım talebinde bulunduklarını aktaran Avn, ayrıca patlamanın uydu görüntülerini ve Beyrut Limanı'nda infilak eden amonyum nitrat maddesini taşıyan gemiyle ilgili detayları öğrenmek istediklerini dile getirdi.

- İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlaller

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair, "İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti." demişti.

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