Lübnan'dan, İsrail'in "Deniz sınırı konusunda tutum değiştiriyor" iddiasına yalanlama

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in öne sürdüğü "deniz sınırının çizilmesi konusunda tutum değiştirildiği" iddiasını yalanladı.



Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in "Lübnan, deniz sınırı konusundaki tutumunu yedi kez değiştirdi" yönündeki açıklamasına cevap verildi.

İsrailli Bakan'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Lübnan'ın tutumunun Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın müzakere heyetine yönelik talimatlarına uygun şekilde sabit olduğu vurgulandı.

Yuval Steinitz, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın deniz sınırının çizilmesi meselesinde tutumunu 7 kez değiştirdiğini öne sürmüş ve iki ülke arasında devam eden müzakereler konusunda iyimser olmadığını belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında BM himayesinde 11 Ekim'de başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerde dördüncü tur 11 Kasım'da düzenlenmişti. İki ülke arasındaki müzakerelerin 5'inci turunun ise 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.



