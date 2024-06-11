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Dünya Lübnan'dan İsrail'e art arda füzeler fırlatıldı!
Dünya

Lübnan'dan İsrail'e art arda füzeler fırlatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 22:43:00 - 2024-06-11 23:02:31
Lübnan'dan İsrail'e art arda füzeler fırlatıldı!

İsrail ordusu, Lübnan tarafından art arda 15 füzenin fırlatıldığını açıkladı.

Siyonist İsrail'in Lübnan'a saldırma ihtimali gündemdeki yerini korurken, Lübnan'da Hizbullah İsrail'e füze fırlatmaya devam ediyor.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 249 gündür devam ederken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesine yaklaşık 15 roket fırlatıldı.

Demir Kubbe'yi geçen füzeler oldu!

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, roketlerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü aktarıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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