Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığını açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine roket karşılığı veriliyor. IDF tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığı, roketlerin fırlatıldığı noktaların ateş altına alındığı aktarıldı.
Mücahid Kassam Tugayları üstlendi!
İsrail’in kuzeyinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi. Roket saldırısında ölen ya da yaralanan bildirilmedi.
Hamas, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin sorumluluğunu üstlenirken, Nahariya, Hayfa ve civardaki şehirlerin hedef alındığını duyurdu.