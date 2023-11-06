  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!
Gündem

Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:55:00 - 2023-11-06 19:57:25

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine roket karşılığı veriliyor. IDF tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığı, roketlerin fırlatıldığı noktaların ateş altına alındığı aktarıldı.

Mücahid Kassam Tugayları üstlendi!

İsrail’in kuzeyinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi. Roket saldırısında ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Hamas, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin sorumluluğunu üstlenirken, Nahariya, Hayfa ve civardaki şehirlerin hedef alındığını duyurdu.

Enes Kanter Gazze kan ağlarken yahudi okulu ziyaret etti!
Enes Kanter Gazze kan ağlarken yahudi okulu ziyaret etti!

Gündem

Enes Kanter Gazze kan ağlarken yahudi okulu ziyaret etti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar
Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

Gündem

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

RTÜK’ten Gazze bildirisi
RTÜK’ten Gazze bildirisi

Aktüel

RTÜK’ten Gazze bildirisi

Sağlık-Sen'den dünyadaki hekimlere Gazze çağrısı
Sağlık-Sen'den dünyadaki hekimlere Gazze çağrısı

Gündem

Sağlık-Sen'den dünyadaki hekimlere Gazze çağrısı

AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!
AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!

Gündem

AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!

İngiltere'de mecliste Gazze istifası!
İngiltere'de mecliste Gazze istifası!

Dünya

İngiltere'de mecliste Gazze istifası!

Son dakika... BM vahşeti duyurdu: Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor!
Son dakika... BM vahşeti duyurdu: Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor!

Gündem

Son dakika... BM vahşeti duyurdu: Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23