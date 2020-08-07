Lübnan’daki patlamayla ilgili Mişel Avn'dan açıklama: Roket, bomba ya da...

Lübnan’daki patlama dünya gündemini altüst etmiş durumda. 4 Ağustos’taki patlama, 137 kişi vefat ederken 5 bine yakın kişi de yaralandı.

Patlamayala ilgili soruşturma sürerken . Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn bir açıklama yaptı.

Mişel Avn, patlamayla ilgili olarak “Limandaki patlamanın nasıl yaşandığını henüz bilinmiyor. Roket, bomba veya başka bir eylem olabilir” dedi.

Mişel Avn soruşturmanın üç aşamayı kapsayacağını belirtti. Birincisinin patlayacının hangi yollar limana geldiği ve depolandığı, ikincisi patlamanın doğal yolla mı yoksa bir ihmal neticesinde mi yaşandığının ortaya çıkacağını duyurdu. Üçüncü aşamanın ise başka bir yol, yani saldırı ihtimalinin araştırılacağını söyledi.