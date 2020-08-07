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Dünya

Lübnan'daki patlama, bir kadını metrelerce uzağa fırlattı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki büyük patlamayla ilgili yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:21:00 -

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 120’si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı. Korkunç patlamanın ardından bölgeye yakın bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntüleri daha ortaya çıktı.

Görüntülerde işyerindeki kadınların neler olduğunu görmek için kapıdan dışarı baktığı ve bazı insanların sokakta koştukları görülüyor. Bir süre sonra ise patlamanın etkisi ile işyerinin kapısı tuzla buz olurken, kapıdaki kadınlardan biri metrelerce uzağa fırlıyor.

Durumu ciddi

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.

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