Lübnan'daki orman yangınlarıyla ilgili flaş İsrail iddiası!

Lübnan bir haftadır ülkenin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 103 noktada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralandı. Yangın sonucu ev ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken halk yangın bölgelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Kundaklama ihtimali

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri konuya ilişkin basına yaptığı açıklamasında yangınların çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve kundaklama olup olmadığının araştırıldığını söylemişti.

Rus kanalından bomba iddia!

Bu gelişmeler üzerine Rus RT televizyonu gündeme bomba gibi düşecek görüntüler yayınladı.

Görüntülerede İsrail’e ait droneların ormanlara alev püskürttüğü görülüyor. Rus kanalına göre Lübnan’daki yangınlar İsrail bilinçli bir şekilde çıkartıyor. Bu olay geçtiğimiz yaz aylarında “Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde çıkan orman yangınlarını da İsrail mi çıkarttı?” sorusunu akıllara getirdi.