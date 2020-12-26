Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı patlamasının kurbanları unutulmadı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı dev ağaç, Beyrut Limanı'na vakıf bir noktada ışıklandırıldı.

Orta Doğu coğrafyasındaki en yoğun Hristiyan nüfusuna sahip Lübnan'da, başkent Beyrut başta olmak üzere her yıl ülkenin çoğu bölgesindeki sokak ve caddeler ışıklar ve çam ağaçlarıyla süsleniyor.

Bu yıl kutlama hazırlıklarında, yaklaşık 5 ay önce Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu meydana gelen büyük felaket sırasında yaşamını yitirenler unutulmadı.

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na vakıf noktada ışıklandırılan dev çam ağacı, patlamada hayatını kaybeden ve bazıların cesetlerine hala ulaşılamayan 190'ı aşkın kişinin isimleriyle süslendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarının anıldığı ağaç, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra Beyrut Valisi Mervan Abbud ve bazı yetkililerin katılımıyla birkaç gün önce ışıklandırıldı.

Beyrut Valisi Abbud, burada yaptığı konuşmada, söz konusu patlamanın Beyrut ve Lübnan tarihinden silinmeyecek bir felaket olarak kayıtlara geçtiğini, hayatını kaybedenlerin acısıyla yaşadıklarını ifade etti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.​​​​