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Gündem Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!
Gündem

Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:55:00 -
Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail tarafından Maroun El Ras kasabasına düzenlenen saldırıda evi bombalanan bir Lübnanlı kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siyonistler Lübnan’da sınırdaki Maroun El Ras kasabasında bir evi hedef aldı. Lübnan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, saldırı sonucu evde bulunan bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralandığı belirtildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in bugün kasabayı yoğun ateş altına aldığı ifade edildi.

İsrail kendini böyle savundu!

İsrail ordusu kasabaya saldırısına gerekçe olarak, "Hizbullah’a ait noktaları hedef alıyoruz" savunması yaptı.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin daha öldüğü duyuruldu. Çatışmalarda 8 İsrail askerinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Son verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 469’a ulaştı.
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