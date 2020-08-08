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Aktüel

Lübnan'daki gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

172 kişinin yaralandığı gösterilerde bir grup protestocu Ekonomi ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti binalarını bastı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:57:21 -
Lübnan'daki gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 172 göstericinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta protestocuların baskın yaptığı bir otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisinin, göstericilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan Kızılayı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı ile Meclis binası yakınlarında düzenlenen gösterilerde 172 kişinin yaralandığını, bunlardan 55'inin hastaneye kaldırıldığını, 117 yaralının ayakta tedavi edildiğini duyurdu.

- Göstericiler hükümet binalarını bastı

Çok sayıda gösterici, Ekonomi ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti binalarını bastı. Göstericiler, bastıkları bakanlık binalarının üst katlarına çıkarak resmi evrak ve belgeleri aşağıya atarken, Bankalar Cemiyeti binasında ise eşyalara zarar verdi.

Öte yandan ordudan yapılan açıklamada, Lübnanlılara, "taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeleri, yol kesme eylemlerine son vermeleri ve kamu mülküne zarar vermemeleri" çağrısında bulunulmuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

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