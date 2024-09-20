Lübnan’da yeni düzenleme Uçaklarda resmen yasaklandı

Lübnan’dan uçuş yapan tüm yerli ve yabancı havayollarına Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından gönderilen yazıda, ikinci bir duyuruya kadar Beyrut Rafic Hariri Havalimanı’ndan uçan tüm yolcuların uçakta çağrı cihazı ve telsiz taşımanın yasaklandığı duyuruldu.

Yasağın, yolcuların sadece üzerinde değil, yanlarında bulunan bagajlarda da geçerli olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalarda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti. Bakanlık, ülkede daha sonra çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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