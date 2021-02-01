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Dünya Lübnan'da sular durulmuyor
Dünya

Lübnan'da sular durulmuyor

Lübnan'da ekonomik kriz ve koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinanın protesto edildiği gösterilerde 10 kişi yaralandı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 02:06:00 -
Lübnan'da sular durulmuyor

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce vatandaş, ekonomik krizin getirdiği işsizlik ve yoksulluk ile Kovid-19 karantinasına karşı yaklaşık bir haftadır kuzeydeki Trablusşam kentinde devam eden protestolara destek için toplandı.

Trablusşam'ın kent merkezindeki Abdülhamid Karami Meydanı'nda ellerinde Lübnan bayrakları ile buluşan kalabalık, "Lübnan'ı ve Trablusşam'ı birlikte koruyacağız", "devrim" ve "Birlikte tarih yazar ve torunlarımıza bir vatan inşa ederiz" şeklinde sloganlar attı.

Abdülhamid Karami Meydanı'ndaki göstericilerin dağılmasının ardından kentte eylemlerin merkezi haline gelen Nur Meydanı'na yakın hükümet konağına yürüyen bir grup gösterici ile güvenlik güçleri arasında olaylar başladı.

Göstericiler, yönetimi paylaşan mezhep eksenli siyasi güçlerin yanı sıra ordu ve Merkez Bankası yönetimi aleyhinde sloganlar attı.

Güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale ederken, göstericiler de taşlarla karşılık verdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Trablusşam'daki olaylarda en az 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu arada başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde de akşam saatlerinde lastik ve çöp konteynerleri ateşe verilerek yolları trafiğe kapatma eylemleri ile Trablusşam'daki protestoculara destek verildi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin üzerine el bombaları ve molotofkokteyli atan ve çevreye zarar veren 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Trablusşam Belediye binasını ateşe veren şüphelilerin de aralarında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, olaylara karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekonomik kriz protesto edildi

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ekonomik kriz protesto ediliyor.

25 Ocak'tan beri bir kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı söz konusu protestolarda 28 Ocak'ta Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verilmişti.

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