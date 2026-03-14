Lübnan'da sağlık çalışanlarına İsrail saldırısı: En az 14 ölü!

Lübnan'da İsrail saldırılarının bilançosu sivil ve sağlık çalışanları için ağırlaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bint Jbeil bölgesindeki Burj el Alawei kasabasında bulunan bir sağlık merkezine düzenlenen hava saldırısında tam bir facia yaşandı.

12 SAĞLIK ÇALIŞANI AYNI MERKEZDE CAN VERDİ

Burj el Alawei'deki saldırıda merkezde görev yapan 12 doktor, sağlık görevlisi ve hemşire hayatını kaybetti. Bakanlık, "Birinci basamak sağlık merkezini hedef alan saldırıda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yasını tutuyoruz" açıklamasını yaptı. Bir diğer saldırı ise Marjayoun bölgesindeki El-Sawana kasabasında gerçekleşti; burada da 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İDDİALAR VE GERÇEKLER: BİLANÇO KORKUTUYOR

İsrail ordusu (IDF), saldırıların sivil halkı değil, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah unsurlarını hedef aldığını savunsa da sahadaki veriler sivil kayıpların arttığını gösteriyor. 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralı sayısı ise bin 933'e ulaştı. Uluslararası toplumdan saldırıların durdurulması yönünde çağrılar yükselirken, sağlık altyapısının hedef alınması bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.