Lübnan'da patlayıcı infilak etti: 1 çocuk öldü

BEYRUT (AA) - Lübnan'da, 2006 yılındaki İsrail savaşından kaldığı tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Toul beldesi kırsalında, 2 çocuğun bulduğu patlayıcı infilak etti. Patlamada "Abbas Maatuk" isimli çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlerde, infilak eden söz konusu patlayıcının 2006 yılındaki İsrail savaşı kalıntılarından olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi. İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasında 2006'nın Temmuz ayında başlayan ve 14 Ağustos'ta sona eren savaşta çoğu sivil 1200 Lübnanlı hayatını kaybetmişti. Hizbullah örgütü ise Lübnan topraklarında çoğu asker 160 İsrailliyi öldürmüştü.

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