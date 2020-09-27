Lübnan'da ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Lübnan'da orduya ait bir mevziye açılan ateş sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Arman-Minya mevkiine hareket halindeki teröristler tarafından ateş açıldığı belirtildi. Mevziye düzenlenen silahlı saldırı sonrası ordu güçlerinin de karşılık verdiği bildirilirken, yaşanan olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Öte yandan açıklamada diğer saldırganların kaçtıkları, ordunun da saldırıyla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

"Tüm unsurlar etkisiz hale getirildi"

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, ülkenin kuzeyinde bulunan Keftun beldesinde 21 Ağustos'ta hareket halindeki bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişi öldüğü saldırı sonrası başlatılan operasyonlar çerçevesinde bugün kuzeydeki Vadi Halid bölgesinde bir terör hücresine bağlı tüm unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.