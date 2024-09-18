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Dünya Lübnan'da ölü sayısı yükseldi
Dünya

Lübnan'da ölü sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 14:29:00 -
Lübnan'da ölü sayısı yükseldi

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğunu duyurdu.

Terör devleti İsrail tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırının bilançosu her geçen gün arıyor.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğunu bildirdi.

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