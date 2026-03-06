  • İSTANBUL
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırıların bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e, yaralı sayısı ise 683'e ulaştı. 96 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart Pazartesi sabahından itibaren Lübnan genelinde başlattığı saldırılara dair güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada, hava ve denizden gerçekleştirilen yoğun bombardımanlar sonucunda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi ise insani krizin boyutuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 96 bin Lübnanlının, kurulan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

SALDIRILAR BEYRUT'U VE KARAYI HEDEFLİYOR

Katil İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'dan füze atıldığını iddia ederek ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Beyrut dahil Lübnan geneline hava saldırıları başlatan İsrail, havadan ve denizden yürüttüğü bombardımanlara ek olarak kara işgalini de genişletme kararı aldığını açıklamıştı.

