Lübnan'da Hizbullah üyesine suikast saldırısı
İşgal güçleri tarafından Lübnan'ın güneyindeki Ebu Esved bölgesinde bir araca saldırı düzenlendi.
İşgal güçleri tarafından Lübnan'ın güneyindeki Ebu Esved bölgesinde bir araca saldırı düzenlendi.
Lübnan medyası saldırıda yaşamını yitirenler olduğunu duyurdu. İşgal rejimi medyası Hizbullah'ın hava savunma sisteminin önde gelen bir üyesinin saldırıda şehit olduğunu duyurdu.
Dün işgal rejiminin insansız hava aracı Lübnan'da düşürülmüştü.
İşgal ordusu ayrıca , Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait 5 hedefe saldırdığını duyurdu.
Siyonist topçu bombardımanı da Tayr Harfa ile Alma el-Şaab arasındaki bölgeyi hedef alıyor.
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