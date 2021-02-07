Lübnan'da Hizbullah itirafı

Özgür Yurtsever Hareketi Siyasi Konsey Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2006'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Özgür Yurtsever Hareketi'nin o dönemdeki lideri Mişel Avn'ın imzaladığı mutabakata değinildi.

Avn'ın damadı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in liderlik ettiği Özgür Yurtsever Hareketi'nin açıklamasında, imzalanmasının yıl dönümünde mutabakatı gözden geçirme fırsatının doğduğu vurgulandı.

Hizbullah ile Özgür Yurtsever Hareketi arasındaki mutabakatın, Lübnan'ı bölünme ve dış güçlerin saldırılarından korumanın yanı sıra İsrail'e karşı caydırıcı olduğu ve terörü püskürttüğü savunulan açıklamada, "Ancak devleti inşa etme projesinde ve hukukun egemenliği konusunda başarılı olmadı." ifadesi kullanıldı.

Mutabakatın kalıcı olabilmesi için Lübnanlılara yeni ufuklar açacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, devleti inşa projesinde başarılı olmadıktan sonra mutabakata bağlılığın anlam taşımayacağı belirtildi.

Lübnan'da Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ile Şii Hizbullah arasında 6 Şubat 2006'da siyasi mutabakat imzalanmıştı.

Mutabakat, İran ve Suriye rejimi karşıtı Arap ülkelerinin desteğini alan 14 Mart Bloku'na karşı Lübnan'daki siyasi dengelerin Hizbullah'ın lehine dönmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtsever Hareketinden yapılan son açıklama, ülkede hükümetin kurulamadığı bu günlerde 15 yıllık siyasi müttefiki Şii Hizbullah ile aralarındaki anlaşmazlık olarak yorumlandı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.