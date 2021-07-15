  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

580 komandonun Ankara'ya gitmesini engellemişti! Kahraman kadın 15 Temmuz gecesini anlattı

Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık şark edilecek

Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

Komşu ülkeden flaş açıklama! ‘Türk milleti bütün dünyaya ispat etti’

Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

Avrupa ülkesi Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması

Dilipak 15 Temmuz'da nerede olduğunu açıkladı! Tam konuşmaya başlamıştım ki…

İstanbul’da trafik felç oldu!
Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!
Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı
Dünya Lübnan'da Hariri hükümeti kurma görevinden istifa etti
Dünya

Lübnan'da Hariri hükümeti kurma görevinden istifa etti

Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri, sunduğu kabine listesinin Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesinin ardından hükümeti kurma görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:49:00 -
Lübnan'da Hariri hükümeti kurma görevinden istifa etti

Lübnan Başbakanı adayı da olan Hariri, siyasi krizle boğuşan ülkede kabine kuramamasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Hariri, "Son kabine listemde adı geçen bazı isimleri reddettiğini bana bildiren Cumhurbaşkanı (Mişel Avn) ile yeni görüştüm. Başkan bana yeni bir hükümet kurmak için birlikte işbirliği yapamayacağımızı söyledi." dedi.

Lübnan, son zamanların en kötü ekonomik ve mali krizini yaşıyor.

Beyrut limanında 200'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamaların ardından vekil Başbakan Hassan Diab'ın istifa ettiği 10 Ağustos 2020'den bu yana ülkede kabine kurulamadı.

Hariri 22 Ekim 2020'de yeni başbakan olarak atandı ancak bakanlık kabine dağılımı konusunda Avn ile olan farklılıkları nedeniyle yeni bir kabine kuramadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya ve diğer uluslararası aktörler, ülkeyi çöküşten kurtarmak için bir kabine kurması için Lübnan'a baskı yapıyor. Siyasi uzmanlar, Hariri'nin istifasının ardından tam bir kaos konusunda uyarıyorlar.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay