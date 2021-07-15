Lübnan'da Hariri hükümeti kurma görevinden istifa etti

Lübnan Başbakanı adayı da olan Hariri, siyasi krizle boğuşan ülkede kabine kuramamasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Hariri, "Son kabine listemde adı geçen bazı isimleri reddettiğini bana bildiren Cumhurbaşkanı (Mişel Avn) ile yeni görüştüm. Başkan bana yeni bir hükümet kurmak için birlikte işbirliği yapamayacağımızı söyledi." dedi.

Lübnan, son zamanların en kötü ekonomik ve mali krizini yaşıyor.

Beyrut limanında 200'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamaların ardından vekil Başbakan Hassan Diab'ın istifa ettiği 10 Ağustos 2020'den bu yana ülkede kabine kurulamadı.

Hariri 22 Ekim 2020'de yeni başbakan olarak atandı ancak bakanlık kabine dağılımı konusunda Avn ile olan farklılıkları nedeniyle yeni bir kabine kuramadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya ve diğer uluslararası aktörler, ülkeyi çöküşten kurtarmak için bir kabine kurması için Lübnan'a baskı yapıyor. Siyasi uzmanlar, Hariri'nin istifasının ardından tam bir kaos konusunda uyarıyorlar.