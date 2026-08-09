Lübnan'da Esed rejiminin üst düzey bir generali gözaltına alındı

Lübnan makamları, Suriye yargısının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı eski rejim generali Adil İsa'yı Beyrut'ta gözaltına aldı.

Lübnan güvenlik güçleri, devrik Beşar Esed rejiminin eski generallerinden Adil İsa'yı, Suriye yargısının hakkında çıkardığı gıyabi yakalama kararı kapsamında Beyrut'ta gözaltına aldı.

Yetkililer, Şam'ın iade dosyasını göndermesinin ardından teslim sürecine ilişkin hukuki işlemlerin değerlendirileceğini açıkladı.

67 yaşındaki emekli tümgeneral Adil İsa'nın, resmi bir işlem için gittiği Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde hakkında Suriye yargısı tarafından çıkarılmış yakalama kararının tespit edilmesi üzerine durumun Lübnan makamlarına bildirildiği aktarıldı. Bunun üzerine Lübnan güvenlik güçleri İsa'yı gözaltına aldı.

İade süreci başlatıldı

Lübnanlı adli kaynaklara göre, Başsavcı Ahmed Rami el Hac, Suriyeli makamlarla temasa geçerek Adil İsa'nın iadesine ilişkin dosyanın resmi olarak gönderilmesini talep etti.

Dosyanın incelenmesinin ardından eski generalin Suriye'ye teslim edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Adil İsa, Suriye'de devam eden yargılamalarda cinayet, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor. İsa, eski rejim yetkilileri hakkında yürütülen davalar kapsamında hakkında gıyabi yakalama kararı çıkarılan en üst düzey askeri isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Esed'in ordusunda kritik görevlerde bulundu

Adil İsa, Suriye savaşı boyunca Esed rejimi ordusunda önemli görevler üstlendi. Bir dönem Rakka'daki 17. Tümen'in komutanlığını yürütürken, Tabka Askeri Havaalanı'nın güvenliğinden de sorumlu oldu.

Mart 2015'te ise Deyrizor'daki rejim kara kuvvetlerinin komutanlığına getirilen İsa, bölgedeki askeri operasyonların yönetiminde görev aldı. Suriye makamları, bu dönemde işlenen ağır hak ihlalleri ve savaş suçlarından dolayı İsa'yı sorumlu tutuyor.

Şam-Beyrut ilişkilerinde yeni dönem

Gözaltı kararı, Suriye ile Lübnan arasında son aylarda hız kazanan güvenlik ve adli iş birliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Suriye yargısı, Nisan ayından bu yana devrik Esed rejiminin üst düzey askeri ve siyasi isimleri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalarıyla açık ve gıyabi yargılamalar yürütüyor.

Öte yandan iki ülke yetkilileri, 5 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri görüşmede güvenlik ve adli iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Bu gelişmeler, Şam ile Beyrut arasındaki ilişkilerin yeni dönemde daha yakın koordinasyon temelinde ilerlediğine işaret ediyor.

Kaynak: Mepa News