Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beyrut’taki Hükümet Sarayı tarihi bir imza törenine ev sahipliği yaptı. Lübnan Enerji Bakanı Joseph Saddi ve Mısır Petrol Bakanı Kerim Bedevi, elektrik üretiminde kullanılacak doğal gazın temini için anlaşmaya vardı.

MAZOTTAN GAZA GEÇİŞ: HEM UCUZ HEM TEMİZ

Lübnanlı Bakan Saddi, imza sonrası yaptığı açıklamada enerji sektöründe köklü bir dönüşüme gittiklerini belirtti. Akaryakıttan doğal gaza geçişin ekonomik ve çevresel avantajlarına dikkat çeken Saddi, şu detayları paylaştı:

"Doğal gaz hem daha ucuz hem de çevre dostu. Boru hattının Lübnan bölümünü işler hale getirmek yüksek maliyetli değil ve bu süreci 3-4 ay içinde tamamlamayı öngörüyoruz."

Gazın, boru hattı aracılığıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne iletilmesi planlanıyor.

SEZAR YAPTIRIMLARI ENGELİ KALKTI

Mısır gazının Ürdün ve Suriye üzerinden taşınması planında en büyük engel olan "Sezar Yaptırım Yasası" krizinin aşıldığını hatırlatan Saddi, Suriye tarafıyla da müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Kaynak çeşitliliği sağlamak adına Körfez ülkeleri ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yeni santraller kurulması için temasların devam ettiği bildirildi.

2019’dan bu yana derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da halka günde sadece 4 saat devlet elektriği verilebiliyor. Bu anlaşma, halkı fahiş fiyatlı özel jeneratörlerden kurtarmak adına kritik bir umut ışığı olarak görülüyor.