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Aktüel Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi
Aktüel

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:07:58 -
Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle gösteri düzenlendi

TRABLUSŞAM (AA) - Lübnan'daki ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı Trablusşam kentinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

Ülkede derinleşen ekonomik krizin, işsizlik ve yoksulluğu artırmasına karşı ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam'da birkaç günden beri protestolar için meydanlara inme çağrısı yapıldı.

Çağrılar üzerine bugün öğleden sonra Trablusşam'ın Nur Meydanı, Hamidiye Saat Kulesi'nin yer aldığı Tel Meydanı'nda toplanan kalabalık, giderek artan işsizliğin yanı sıra yerel para biriminin yaşadığı değer kaybı ve hayat pahalılığına dair şikayetlerini dile getirdi.

Ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine aylardan beri yenisini kuramayan siyasi güçlerin aleyhinde sloganlar atan protestocular, "tek çözüm erken seçimlere gitmektir" ve "Ey Arap Birliği ülkeleri bizi kurtarın" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Siyasi yetkililerin yolsuzluk ve ihmalkarlıklarına da tepkilerin dillendirildiği protesto eylemleri, ordunun kentte aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

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